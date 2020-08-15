Москва, , 14:12 — REGNUM Первая партия вакцины от коронавируса, которая разработана специалистами Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, создана в России. Об этом 15 августа рассказали журналистам в пресс-службе российского Минздрава.

«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.

Также известно, что первая в мире вакцина от SARS-CoV-2 называется «Спутник V» и предназначена для введения внутримышечно.

При этом вакцинация предполагается в два этапа с интервалом в три недели, что, по данным Минздрава РФ, должно позволить сформировать иммунитет на двухлетний срок.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал, что необходимое для России количество вакцины от коронавирусной инфекции, которая разработана центром, может быть произведено менее чем за один год.