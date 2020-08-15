Москва, , 09:31 — REGNUM Необходимое для России количество вакцины от коронавирусной инфекции, которая разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может быть произведено менее, чем за один года. Об этом 15 августа сообщил глава центра Александр Гинцбург.

«(Важно понять), когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9−12 месяцев», — заявил Гинцбург в интервью ТАСС.

Также он рассказал, что технология производства вакцины российского производства похожа на изготовление моноклональных антител и уточнил, что первые поставки данного препарата будут проведены в 10−15 российских регионов, однако не указал, в какие именно.

При этом глава центра имени Н. Ф. Гамалеи отметил, что три выпускающие моноклональные антитела предприятия в течение ближайших месяцев выпустят около 1 млн доз новой российской вакцины от коронавируса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией.