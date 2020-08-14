Вена, , 19:41 — REGNUM Правительство Австрии вводит ограничения для туристов и своих граждан, въезжающих из Хорватии, 14 августа сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению МИД Австрии, все въезжающие в Австрию из Хорватии с 17 августа будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до возвращения.

Аналогичные ограничения или карантинные меры уже действуют для въезжающих из Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Болгарии и Румынии.

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