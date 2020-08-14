Рим, , 19:04 — REGNUM Церковные хоры могут снова участвовать в проведении месс в храмах Италии, от их участников требуется лишь «необходимая осторожность», сообщили в МВД страны в пятницу, 14 августа, передает Il Messaggero.

Кроме того, в ведомстве отметили, что правило санитарной дистанции (все еще обязательной в любых общественных пространствах) не распространяется на родственников и людей, живущих вместе, во время литургии они могут сидеть или стоять рядом без соблюдения дистанции.

По данным на 13 августа, в Италии умерли 35 231 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 10). Выздоровели 202 923 человека, за день этот показатель увеличился на 226 (днем ранее — на 236). Число подтвержденных носителей выросло на 523 (днем ранее — на 481). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 252 235. В настоящее время заражены 14 081 человек — на 290 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт десятый день подряд. За это время оно увеличилось более чем на 1500.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.