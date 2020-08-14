Кишинёв, , 11:37 — REGNUM Молдавия намерена применять в республике для вакцинации населения от коронавирусной инфекции недавно зарегистрированную российскую вакцину. Как заявил 14 августа президент Молдавии Игорь Додон в ходе очередного выпуска передачи «Президент отвечает», республика уже направила в РФ соответствующий запрос на её получение.

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«Мы находимся в контакте со странами, которые заявили, что уже разработали вакцину. В частности, Российская Федерация», — уточнил молдавский лидер.

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«Мы официально обратились к партнёрам из Российской Федерации, чтобы, когда они решат начать экспорт этой вакцины, она поставлялась в Молдавию», — добавил глава государства.

Додон надеется на помощь «друзей и братьев из России», а также на «нормальные условия, которые позволят обеспечить массовую вакцинацию» граждан Молдавии. Молдавский лидер добавил, что первой вакцину получат люди из группы риска. При этом, по его словам, вакцинация должна быть добровольной.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса, которая также стала первой в мире. Она получила название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.