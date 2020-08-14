Москва, 14 августа 2020, 11:03 — REGNUM Зарубежные страны проявляют большой интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 14 августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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При этом Мурашко подчеркнул, что, несмотря на высокий спрос на российскую вакцину со стороны иностранных государств, сначала необходимо обеспечить препаратом внутренний рынок.
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Он добавил, что первые партии вакцины в регионы России будут поставлены уже в августе.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которая получила название «Спутник V». Она была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Проводить клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции планируют Филиппины. Приступить к третьей фазе тестирования в стране намерены уже в октябре 2020 года.