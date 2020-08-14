Москва, , 11:03 — REGNUM Зарубежные страны проявляют большой интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 14 августа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Звонков идёт очень много», — подчеркнул глава федерального ведомства.

При этом Мурашко подчеркнул, что, несмотря на высокий спрос на российскую вакцину со стороны иностранных государств, сначала необходимо обеспечить препаратом внутренний рынок.

«Мы пока ничего не продаем, — добавил Мурашко. — В первую очередь мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идёт».

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Он добавил, что первые партии вакцины в регионы России будут поставлены уже в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, которая получила название «Спутник V». Она была разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Проводить клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции планируют Филиппины. Приступить к третьей фазе тестирования в стране намерены уже в октябре 2020 года.