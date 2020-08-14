Прага, , 10:30 — REGNUM За минувшие сутки в Чехии было выявлено 330 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом с 3 апреля текущего года. Об этом 14 августа сообщает Novinky.cz.

При этом отмечается, что наибольшее число заразившихся коронавирусом в стране было зафиксировано 27 марта — 337 человек, а 3 апреля их выявили 334.

Таким образом, в результате этого общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Чехии достигло 19 401.

Кроме этого, известно, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 391 и что на данный момент от нового заболевания вылечились свыше 13 тыс. человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учёные из Университета Восточной Англии пришли выводу, что коронавирус иначе проявляется у пожилых людей.