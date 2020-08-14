Лондон, , 10:24 — REGNUM Коронавирус иначе проявляется у пожилых людей. К такому выводу пришли учёные из Университета Восточной Англии, проанализировавшие течение болезни у пациентов домов престарелых, которые подвержены повышенному риску развития тяжёлых форм COVID-19. Материалы исследования опубликованы на портале препринтов научных статей medRxiv.

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Так, выяснилось, что большое количество таких пациентов переносят болезнь бессимптомно или у них присутствуют нетипичные признаки заболевания. Наблюдения велись с апреля по июнь. Тестирование на COVID-19 дало положительный результат у 103 из 518 обследованных пациентов. При этом только у 38% заболевших на момент проведения теста были зафиксированы типичные симптомы коронавируса: кашель, лихорадка, потеря обоняния.

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У 54 человек симптомы либо отсутствовали, либо начинали проявляться только в течение двух недель после проведения теста. При этом многие инфицированные ощущали «недомогание» и «общее состояние нездоровья», что учёные отнесли к атипичным симптомам COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Университета Барселоны и Университета Кампинас выяснили, что люди с отрицательным резус-фактором больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией и переносят болезнь тяжелее, чем люди с положительным резус-фактором.