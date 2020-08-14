Бразилиа, , 09:04 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 60 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 августа сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 60 091 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 224 876.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии было зафиксировано 1262 скончавшихся от COVID-19 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 105 463.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 356 640 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.