Богота, , 08:57 — REGNUM За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 августа сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Согласно его данным, за минувшие сутки в стране выявили 11 286 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 433 805.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 308 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 14 145. Помимо того сообщается, что на данный момент в стране 250 494 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено свыше 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.