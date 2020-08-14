Лондон, , 08:39 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено свыше 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 августа сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

По его данным, за данный период в стране было выявлено 1009 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число в стране выросло до 313 798.

Также сообщается, что за сутки в Великобритании от COVID-19 скончались 18 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент составляет 41 347.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вьетнам закупит созданную в Россию вакцину от коронавируса.