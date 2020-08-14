Магадан, Магаданская область, , 08:47 — REGNUM В Магаданской области до 20 августа завершится приёмка школ, которые к новому учебному году приводят в соответствии с требованиями мер эпидемической безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Образовательные учреждения оснащают бесконтактными термометрами, диспенсерами и другими средствами индивидуальной защиты.

«В каждой школе будет проводится обязательная утренняя термометрия. Обязательное ношение масок и перчаток приписано только работникам пищеблока, тем не менее масками и перчатками школы обеспечены с запасом и дополнительно приступили к пошиву масок для школ. Будут использоваться рециркуляторы воздуха, моющие и дезинфицирующие средства. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, введён ступенчатый график обучения. Установлены тепловизоры в школах, где учеников больше 500», — рассказали в минобразования Колымы.

Кроме того, все школы готовы к обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. По поручению губернатора Сергея Носова выделено 65 млн рублей на модернизацию и обновление оборудования в школьных столовых.

Обеспеченность учебниками составляет 100%. Преподавательский штат укомплектован на 95%, что на 7,2% ниже, чем в 2019 году. В основном не хватает учителей русского языка и начальной школы.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.