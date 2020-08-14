Хабаровск, , 06:25 — REGNUM К врио губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву из Москвы прилетела семья, но не в полном составе: супруга и двое из четверых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Видео встречи Дегтярёвых в аэропорту Хабаровска уже тиражируют многие телеграм-каналы. Известно, что Галину Дегтярёву с сыновьями супруг встречал не один, рядом была охрана и много журналистов.

Самому младшему сыну главы Хабаровского края три месяца. Всего в семье Дегтярёвых четыре сына, двое старших остались в Москве.

Местные СМИ пишут, что супруга с детьми приехала лишь в гости. При этом сам Михаил Дегтярёв сказал, что они планируют здесь купить жильё, и даже обсуждают ипотеку, а ранее он собирался подыскивать сыновьям школу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Михаил Дегтярёв говорил: «Будем искать варианты, как устроить переезд и детей записать на учёбу, без ущерба для остальных школьников, чтобы нигде никого не исключали».