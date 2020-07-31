Хабаровск, , 08:49 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен перевезти из Москвы четырёх сыновей и устроить в одну из школ краевой столицы.

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Переезд семьи Дегтярёва решится в ближайшее время.

«У меня четверо сыновей, они просятся сюда. Будем искать варианты, как устроить переезд и детей записать на учёбу, без ущерба для остальных школьников, чтобы нигде никого не исключали», — цитирует главу Хабаровского края DVHAB.RU.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 дней назад Михаил Дегтярёв был указом президента РФ Владимира Путина назначен врио губернатора Хабаровского края, а бывший глава Сергей Фургал находится под арестом по обвинению в организации убийства предпринимателей.

В своей работе на посту губернатора врио намерен ориентироваться на ведущих руководителей края, на опыт своих предшественников.