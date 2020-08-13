Бишкек, , 11:37 — REGNUM По официальным данным, COVID-19 диагностирован у более чем 41 тысячи жителей Киргизии, но по информации аналитиков минздрава, заболевших насчитывается около 160 тысяч человек. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, такая разница между официальной статистикой и реальной ситуацией в республике объясняется тем, что у 67% заболевших болезнь протекает бессимптомно или же в легкой форме.

«У 18,6% заразившихся коронавирусом киргизстанцев заболевание проходит средней форме, у 9,8% — в тяжелой форме, а у оставшихся 4,6% — в крайне тяжелой форме. Поэтому, если учитывать граждан с легкой и бессимптомной формой болезни, которые не обращались к врачам, то можно предположить, что всего заболевших уже насчитывается около 160 тысяч человек», — уточнил он.

Также Каратаев отметил, что в мире уже зафиксировано несколько случаев повторного заболевания COVID-19, и у медиков нет подтверждений тому, что у переболевших людей вырабатывается иммунитет.