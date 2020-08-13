Москва, , 10:28 — REGNUM Свыше 233 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 13 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 12.08.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 233 812 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 31 598 302, из которых 290 тысяч были проведены за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оборот российских кинотеатров в первой декаде августа 2020 года сократился до 5% от этого же показателя за аналогичный период прошлого года.