Москва, , 06:30 — REGNUM Оборот российских кинотеатров в первой декаде августа 2020 года сократился до 5% от показателя в аналогичном периоде прошлого года, говорится в исследовании эквайрингового агентства ВТБ.

Отмечается, что август традиционно является низкодоходным месяцем для кинотеатров в связи с периодом отпусков в России.

«В этом году ситуация усложняется тем, что кино открывается после пандемии одним из последних в индустрии развлечений», — отметил вице-президент ВТБ, директор департамента эквайринга Алексей Киричек.

Он добавил, что спад также обусловлен «шахматной рассадкой» зрителей, которая ограничивает заполняемость залов минимум на 50%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что объём кассовых сборов российских кинотеатров за неделю с 30 июля по 5 августа 2020 года превысил 54 млн рублей.

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