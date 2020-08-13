Пекин, , 08:29 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Китая было выявлено 39 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Также указывается, что в данное число входит 19 активных случаев и ещё 20 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом восемь активных случаев являются локальными, (все выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе) остальные 11 — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 84 756.

Также сообщается, что за это же время никто в КНР не умер от COVID-19, и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 79 398 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Боливии выросло на 1743 и достигло 95071.