Ла-Пас, , 08:20 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Боливии выросло на 1743 и достигло 95 071. Об этом сообщается на странице в Twitter минздрава республики.

32 830 человек уже выздоровели. Также за сутки скончались 66 пациентов с COVID-19. Количество летальных исходов от данного заболевания за весь период наблюдений составило 3827.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ за 12 августа, с начала пандемии во всем мире была подтверждена смерть 737 417 человек от COVID-19.

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