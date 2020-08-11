Париж, , 22:56 — REGNUM Правительство Франции продлило запрет на массовые собрания численностью свыше 5000 человек до 31 октября и ужесточило ограничения для 20 крупных городов страны, 11 августа сообщает Agence France-Presse.

Об ограничениях, которые вводятся из-за всплеска заболеваемости COVID-19, заявил в ходе видеоконференции с кабинетом министров президент Франции Эммануэль Макрон.

В настоящий момент суточное число выявляемых случаев коронавирусной инфекции во Франции составляет более 1300. Общее число случаев COVID-19 во Франции составляет 239 355, погибли от заболевания 30 327 человек.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 216 тысяч случаев заражения коронавирусом