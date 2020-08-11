Женева, Швейцария, , 21:59 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 216 033 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных увеличилось до 19 936 210. Такие данные приводит 11 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 4268 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 732 499.

В первую пятёрку стран по распространению инфекции входят США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 253 409 новых случаях заражения коронавирусом и 5719 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.