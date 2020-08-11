Мехико, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 5,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 августа сообщил главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на своей странице в соцсети Twitter.

По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 5558 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 485 836.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Мексике суммарное количество летальных исходов достигло 53 003.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 327 993 человека вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 409 и превысило 120 тысяч.