Оттава, , 09:40 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 409 и превысило 120 тысяч. Об этом 11 августа сообщает канадский минздрав.

По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 120 132.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали пять скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 8987.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (60 627 заразившихся), Онтарио (40 161) и Альберта (11 687).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине зафиксировали 1158 случаев заражения коронавирусом.

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