Киев, , 09:25 — REGNUM За минувшие сутки на Украине зафиксировали 1158 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 11 августа специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По данным ресурса, за сутки в стране 29 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19, выздоровели 575 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 83 115 случаев заражения коронавирусом, скончался от COVID-19 1951 человек, а выздоровели почти 45 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе президента Украины обсудили возможный рост числа заразившихся коронавирусом. Ежесуточная смертность от коронавирусной пневмонии на Украине может вырасти до 40−50 человек в день.

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