Хабаровск, , 05:57 — REGNUM Пассажирам поездов дальнего следования Дальневосточная железная дорога предлагает новую востребованную услугу «Питание к вагону». На данный момент ею могут воспользоваться пока лишь пассажиры на станции Хабаровск-1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ДВЖД.

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Пассажирам предлагают на заказ завтраки, первые блюда, сэндвичи, салаты, ланчбоксы, пиццы, разнообразную выпечку и напитки.

Заказ доставляют к вагону по заявке не позднее, чем за два часа до прибытия поезда в Хабаровск.

Пока больше всего новой услугой пользуются пассажиры поездов «Москва — Владивосток» и «Советская Гавань — Владивосток».

Организатор в будущем намерен сделать доставку еды к вагону в Биробиджане, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре и в Тынде.

«Заказ можно сделать по телефону 8−914−310−50−20, через «Whatsapp» или на сайте kvagonu.ru», — добавили в пресс-службе ДВЖД.

К примеру, завтрак в одно блюдо обойдётся от 49 до 97 рублей, пицца — от 440 до 729 рублей, первое блюдо от 55 до 66 рублей, четыре вида ланчбокса — от 200 до 230 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, украинских военных в Донбассе «кормят очень мощно», заявил на брифинге 7 августа президент страны Владимир Зеленский.