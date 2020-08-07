Киев, , 15:39 — REGNUM Украинских военных в Донбассе «кормят очень мощно», заявил на брифинге 7 августа президент страны Владимир Зеленский.

Напомним, что 6−7 августа глава Украины посещает украинские позиции вдоль линии разграничения в Донбассе.

Зеленский пожаловался, что не мог съесть весь объем пищи, предназначенный для военных на обед.

«Это очень много: как говорится, «первое, второе и компот». Все было: и печенье, и вафли. А кто не наестся, так может ночью, в 10−11, как говорят ребята, еще и бутрик (видимо, бутерброд — ред.) съесть», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что все боевые части Вооруженных сил Украины с 1 марта перешли на новую систему питания по каталогу, который содержит более 400 наименований продуктов. Впрочем, без скандала не обошлось — в конце марта офис президента обратился к руководителям областных государственных администраций и руководства Киева, чтобы они были готовы безвозмездно помочь военным частям ВСУ в организации питания из-за возможных проблем.