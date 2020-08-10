Бейрут, , 18:38 — REGNUM Антиправительственные протесты возобновились в центре ливанской столицы 10 августа, передаёт Sky News Arabia.

Как отмечает телекомпания, участники беспорядков закидали полицейских камнями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Бейруте вспыхнули 7 августа — после взрыва на складе аммиачной селитры в порту ливанской столицы, который произошёл 4 августа.

Участники беспорядков начали захватывать здания государственных учреждений. Они потребовали отставки президента и правительства.

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