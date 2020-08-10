Бейрут, , 17:51 — REGNUM Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе, в ближайшие часы об этом должен объявить премьер-министр Хасан Диаб, 10 августа сообщает агентство Reuters.

На фоне массовых протестов из-за взрыва в Бейруте в отставку ушли министры информации и окружающей среды. 10 августа свой пост покинул министр юстиции Ливана. Глава минфина Гази Вазни, главный переговорщик с МВФ, также заявил о скорой отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв 2750 тонн нитрата аммония, взрыв уничтожил порт и разрушил окружающие районы. Трагедия вызвала массовые протесты и беспорядки.

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