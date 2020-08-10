Москва, , 10:12 — REGNUM Свыше 240 тысяч человек на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 240 474 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 30,8 млн, 246 тысяч из которых были проведены за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве вылечились ещё 898 пациентов.