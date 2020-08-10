Москва, , 09:14 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Москве вылечились ещё 898 пациентов. Об этом 10 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 898 пациентов», — сказала она.

За время с начала распространения вируса от инфекции в столице вылечились 190 555 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено более 1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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