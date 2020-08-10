Пекин, , 08:46 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 69 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 августа говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Также указывается, что в данное число входит 49 активных случаев и ещё 20 носителей SARS-CoV-2 без симптомов, при этом 33 активных случая являются локальными, (30 выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и три в провинции Ляонин), остальные 16 — ввозные.

Таким образом общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 84 385.

Также сообщается, что за это же время никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 79 003 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 1,1 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.