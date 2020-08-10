Анкара, , 08:31 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 1,1 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 10 августа следует из данных инфографики, обнародованных на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в соцсети Twitter.

По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 1182 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 240 804.

Также уточняется, что за это же время в Турции было зафиксировано 15 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 5844.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 223 759 человек вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 5 263 817 тестов на коронавирус, 61 446 из которых — за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в Мексике подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло более чем на 4,3 тыс. и превысило 480 тысяч.