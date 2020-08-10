Кош-Агачский район, Алтай, , 07:52 — REGNUM Власти Республики Алтай приступили к поэтапному снятию ограничительных мер, принятых из-за угрозы коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с понедельника, 10 августа возобновляются полёты по маршруту Горно-Алтайск — Кош-Агач.

По словам главы республики Олега Хорохордина, после каждого рейса самолёты будут тщательно обрабатываться, а у пассажиров будут проверять температуру. Впрочем, на территории самого района противоэпидемические меры сохраняются.

«Как и прежде, на территории муниципального образования действует обязательный масочный режим, дезинфекция общественных мест», — отметил руководитель региона.

Напомним, район был закрыт для въезда и выезда по автомобильным дорогам два месяца назад, 10 июня из-за вспышки коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня были также приостановлены полёты в Кощ-Агач.

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