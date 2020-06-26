Кош-Агачский район, Алтай, , 14:29 — REGNUM В Республике Алтай с 26 июня приостановлены полёты из Горно-Алтайска в Кош-Агачский район. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, предварительно рейсы прекращены до 5 июля, далее будут смотреть по ситуации.

Отмечается, что решение связано со сложной эпидемиологической обстановкой в районе, где зарегистрировано более половины всех выявленных случаев заражения коронавирусом в республике. По данным Роспотребнадзора, причиной этого стало грубое нарушение жителями карантинных мер.

В связи с этим глава республики внёс изменения в указ, согласно которому местным жителям предписано «не покидать места проживания», за исключением отдельно прописанных случаев, а также перенести проведение семейных и корпоративных мероприятий либо ограничить число гостей. Ранее был запрещён въезд и выезд из района наземным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в республике с начала эпидемии подтвердили 561 случай заражения. Из них 310 выявлены в Кош-Агачском районе, в Горно-Алтайске — 127.

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