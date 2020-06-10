Кош-Агачский район, Алтай, , 06:05 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился ввести дополнительные меры в Кош-Агачском районе, где количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

«С 10 июня 2020 года запрещен въезд в Кош-Агачский район и выезд с территории района, за исключением лиц, имеющих регистрацию по месту жительства в границах района», — отметили в штабе.

Кроме того, эти меры не распространяются на работников непрерывно действующих организаций, продуктовых магазинов и аптек, медиков и других сотрудников экстренных служб.

На въезде в район будет размещён пост полиции. Правоохранители будут в круглосуточном режиме проверять наличие регистрации у въезжающих. Прибывающим сюда из других регионов страны предписано садиться на двухнедельный карантин.

Напомним, по ситуации на утро 9 мая в регионе было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. В 13 случаях, как сообщало ИА REGNUM, заражёнными оказались жители именно Кош-Агачского района, которые ранее контактировали с носителями вируса.

Читайте также: На Алтае выявили 14 новых случаев заражения SARS-CoV-2