Тирана, , 22:50 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в воскресенье, 9 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 561 человека в стране было выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 74 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 6411 случаев заражения коронавирусом. 3342 человека уже излечились от COVID-19. 199 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки скончались шесть пациентов.

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По официальным данным, лечение проходят 2870 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1589), Дуррес (361), Шкодру (249), Влёру (110) и Фиер (116). По официальным данным, в двух госпиталях на стационарном лечении находятся 112 пациентов с COVID-19, 18 из них проходят интенсивную терапию и трое подключены к аппаратам ИВЛ. Однако Марьета Дервиши из госпиталя Шефчет Ндрочи заявила, что только в их госпитале лечение проходят примерно 210 человек, что означает, что на самом деле в албанских госпиталях лежат свыше 300 пациентов с COVID-19.

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