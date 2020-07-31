Тирана, , 09:34 — REGNUM В центральный аэропорт Албании Ринас 30 июля прибыла команда из семи врачей и медицинских сестер из Италии. Медики пробудут в стране две недели и будут помогать местным в борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, также в состав команды входит целевая группа из семи экспертов итальянских гражданских служб по разрешению чрезвычайных ситуаций, которые будут проводить консультации албанских врачей.

Вместе с врачами и медицинскими сестрами в Албанию прибыли полмиллиона хирургических масок типа II.

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Напомним, в период пика эпидемии в Италии Албания отправила на помощь соседней стране две команды медиков и медицинских сестер, существенно превышающих размеры прибывшей в ответ итальянской команды (суммарно 90 человек). Тем не менее прибытие помощи из Италии в период ухудшения ситуации в стране можно считать выражением благодарности за помощь.

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