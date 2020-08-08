Москва, , 14:04 — REGNUM Осенью текущего года произойдет неизбежный рост заболеваемости COVID-19, однако он не будет сильным. Такое мнение 8 августа высказал директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян в интервью «Интерфаксу».

Как отметил эксперт, такой рост будет неизбежным в связи с окончанием отпускного периода, началом учебного и рабочего года, что, в свою очередь, вызовет существенное повышение плотности населения.

Кроме этого, он высказал предположение, что в осеннее время новое заболевание сможет затронуть тех, кто ранее избегал контактов социального характера.

«Мы должны быть морально готовы к тому, что болезнь осенью может протекать тяжелее. Не потому, что вирус изменился, а из-за того, что те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего «бункера», и не исключено, что переболеют. Таких случаев может быть немало», — предположил Тотолян.

При этом эксперт отметил, что важно понять, что именно считать второй волной коронавируса, и указал, что резкий подъем заболеваемости нужно регулировать путем ограничений, однако бояться заболеть не стоит.

«Кто должен переболеть, тот переболеет. (…) Эпидемия будет продолжаться, пока общество в целом не приобретет коллективный иммунитет как минимум на уровне 60−70%. Пока существует только два способа приобретения иммунитета: либо переболеть, либо вакцинироваться», — заявил Тотолян.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что состояние больных COVID-19 на данный момент могут облегчить только антитела от коронавируса, которые вводят пациенту внутривенно, всё остальное — это «как мертвому припарки».