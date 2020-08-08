Москва, , 09:03 — REGNUM Состояние больных COVID-19 на данный момент могут облегчить только антитела от коронавируса, которые вводят пациенту внутривенно, всё остальное — это «как мертвому припарки». Об этом 8 августа заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит РИА Новости.

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А всё остальное это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки», — сказал Гинцбург, комментируя сообщения в СМИ о том, что состояние заболевших новым заболеванием можно облегчить с помощью высокой концентрации фермента ACE2 в организме, содержащегося в винах, арахисе, фисташках, какао.

Также он уточнил, что в данном случае имеются в виду антитела в концентрированном виде, как плазма или препарат, моноклональные антитела, которые получены к определенным поверхностным структурам коронавируса.

Кроме этого, глава центра Гамалеи объяснил, что вакцина будет работает профилактическим образом, а антитела — терапевтическим, когда человек заболеет COVID-19.

«То есть (в случае, если — ред.) человек заболел, вместо того, чтобы всё-таки грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему всё-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус», — заявил Гинцбург.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 августа свой комментарий по поводу сообщений о том, что вакцина от коронавирусной инфекции, которая создана в России, будет в скором времени зарегистрирована, дал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.