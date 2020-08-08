Тирана, , 08:09 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в пятницу, 7 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 586 человек в стране было выявлено 135 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 72 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, всего в Албании был выявлен 6151 случай заражения коронавирусом. 3227 человек уже излечились от COVID-19. 189 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки скончался один пациент.

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Лечение проходят 2735 человек. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1558), Дуррес (348), Шкодру (231), Влёру (98) и Фиер (90). Наблюдение за проходящими лечение на дому. осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся 122 пациентов, 20 из них проходят интенсивную терапию и трое подключены к аппаратам ИВЛ.

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