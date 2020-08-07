Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Усиленный поиск нарушителей масочного режима в петербургском метро в течение недели пока не привел к большому числу административных протоколов.

Пассажиры в метро в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, за время масштабных проверок 4 и 5 августа, на которые жаловались горожане из-за возникших в час пик давок и очередей на входе в вестибюли, комитет по транспорту Северной столицы получил только 10 протоколов.

Напомним, граждан останавливали с требованием надеть маску на станциях «Василеостровская», «Приморская», «Электросила» и «Черная речка» 5 августа. Работу вели сотрудники службы безопасности ГУП «Петербургский метрополитен». В сети также появились сканы актов, которые они должны были бы заполнить на нарушителя: отметить, где и когда гражданин был пойман без маски или без перчаток.

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Накануне жители Петербурга также сообщили в Facebook, что на станции «Проспект Ветеранов» не пускают внутрь без средств защиты, хотя «еще вчера всем было пофиг».

В комитет по транспорту акты на нарушителей необходимо прислать вместе с фотографиями, отмечает издание «Фонтанка». Штраф по 10 упомянутым протоколам может достичь 4 тыс. рублей за каждый.

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