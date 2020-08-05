Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM От петербуржцев стали требовать надевать маски при входе в метро. Утром 5 августа при входе на станции активизировалась служба безопасности метрополитена, которая призывает пассажиров надеть средства защиты и фиксирует нарушителей.

Пассажиры в метро в первый день массочного режима в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

На некоторых станциях из-за дополнительных проверок в час пик образовались очереди и даже давка, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Так, граждан останавливали с требованием надеть маску на станциях «Василеостровская», «Приморская», «Электросила» и «Черная речка».

Кроме того, группа «ВКонтакте» под названием «Лахта Онлайн» опубликовала сканы актов, которые составляют на нарушителей масочного режима при «режиме повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга».

Из акта следует, что в ходе выполнения «мероприятий по обеспечению транспортной безопасности и профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в составе сотрудников службы транспортной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» были выявлены граждане, которые либо не использовали СИЗ органов дыхания, либо рук, чем нарушили требования пункта 2−20 постановления правительства Петербурга от 13.032020 №121.

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Горожане в социальных сетях разделились: многие полагают, что продажа масок — «это бизнес», которому пытаются помочь такими проверками, другие же радуются, что наконец-то в Петербурге будут строго следить за мерами предосторожности.

«Наконец-то. Надеюсь, и штрафовать начнут, как в Москве. А то процентов 10 в метро хотя бы в масках, про перчатки я уж молчу», — заявляет один из петербуржцев.