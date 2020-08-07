Москва, , 12:27 — REGNUM Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал слова артиста из зала суда о том, что смертельное ДТП в центре Москвы устроил не Ефремов, а «мистер Хайд».

«Он просто не выдержал, так как постоянно над ним издевались. Я же вчера ему рассказывал, что происходит по телевидению, что вас и «марсианом» называют. Он просто за это говорил, что мистер Хайд сидел за рулём», — сказал Пашаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. Водитель машины позднее скончался в больнице от полученных травм.

Пятого августа начались слушания по существу дела Ефремова, в течение трёх дней показания дали несколько свидетелей. Один из них рассказал, что актёр рассматривал свой покорёженный автомобиль, когда вышел из-за руля, и не интересовался водителем второй машины, получившим смертельные травмы.

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