Москва, , 17:44 — REGNUM Видеозапись с места ДТП 8 июня на Садовом кольце в Москве, на котором актёр Михаил Ефремов подтвердил, что был за рулём автомобиля, сбившего человека, показали в Пресненском суде Москвы сегодня, 6 августа.

Напомним, сегодня, 6 августа, в Пресненском суде Москвы проходит второе заседание по существу по делу о ДТП с участием Ефремова.

В результате дорожной аварии с участием Ефремова погиб Сергей Захаров — водитель автомобиля, с которым столкнулась машина актёра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый день слушаний, 5 августа, Ефремов в суде заявил, что своей вины не признаёт:

«Вину я не признаю. Как я могу признать вину, когда ничего не помню?»

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