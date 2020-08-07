Богота, , 09:00 — REGNUM В Колумбии за последние сутки было выявлено свыше 11 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 августа сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Согласно его данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 11 996 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 357 710.

Также уточняется, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 315 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 11 939.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 192 355 человек вылечились от нового заболевания и что общее число проведенных тестов на коронавирус составляет 1 801 835.

Ранее стало известно, что общее число выявленных на планете подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 19 миллионов.