Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Общее число выявленных на планете подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 19 миллионов. Об этом 7 августа сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в мире было выявлено 19 089 364 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (4 883 582 заразившихся), Бразилия (2 912 212) и Индия (2 027 074).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 714 744 и что в настоящее время 11 545 401 пациент вылечился от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в ЮАР, чтобы помочь стране взять под контроль «быстрое увеличение числа случаев заражения коронавирусом».