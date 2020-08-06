Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM Съезды и заезды на Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге будут поочередно закрывать в августе в связи с ремонтом. Об этом 6 августа сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

За это время на трассе надеются восстановить дорожное покрытие основного хода и отремонтировать дорожное обустройство, на что многократно жаловались водители.

Так, с 22:00 7 августа до 14:00 9 августа закроют съезд с ЗСД на Приморский проспект.

С 22:00 7 августа до 09:00 9 августа закроют съезд с ЗСД на Богатырский проспект и разворот для повторного въезда на ЗСД в сторону центра. Съезд будет возможен только на Планерную улицу.

С 00:00 8 августа до 11:00 9 августа будет закрыт въезд с Богатырского проспекта на ЗСД в сторону центра.

С 03:00 до 06:00 9 августа будет закрыт съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении с юга КАД.

Информация будет выводиться на табло, место производства работ будет обозначено специальными сигналами.

Водителей призывают в указанные часы объезжать ЗСД по улично-дорожной сети Петербурга.

«Ограничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ», — объяснили в Смольном.

Читайте также: Пострадал от вируса: ЗСД получит компенсацию от Петербурга через кредит

Читайте ранее в этом сюжете: «Позорное покрытие»: петербуржцы продолжают гневаться на платную дорогу