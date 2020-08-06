Нижний Новгород, , 11:40 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 6 августа выявили 794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 107 801 случая, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Ульяновской области выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом, в Нижегородской области — 105, в Оренбургской области — 103, в Саратовской области — 90, в Пермском крае — 69, в Пензенской области — 52, в Кировской области — 49, в Самарской области — 44, в Башкирии — 35, в Мордовии и Чувашии — по 32, в Татарии — 30, в Удмуртии — 29, в Марий Эл — 15.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 24 551 случай, в Саратовской области — 9968, в Ульяновской области — 9735, в Оренбургской области — 7553, в Самарской области — 7089, в Башкирии — 6955, в Чувашии — 6947, в Пензенской области — 6801, в Пермском крае — 6296, в Татарии — 5781, в Кировской области — 5095, в Мордовии — 4679, в Марий Эл — 3859, в Удмуртии — 2492.

Полностью выздоровели 83 185 жителей округа, за последние сутки выписаны 983 человека. Таким образом, выздоровели более 77,16% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1242 человека, за минувшие сутки скончались 14 жителей Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьировалось в диапазоне от 900 до 1100.

Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение почти трех месяцев, с 4 мая, ежедневно выявлялось более 800 новых носителей коронавируса в округе. Накануне число выявленных за сутки носителей коронавируса составило 748 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в России подтверждено 871 894 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5267 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,36%. Полностью выздоровели 676 356 жителей России, за сутки выписан 7331 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 77,57% граждан. 14 606 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 116 — за последние сутки.

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