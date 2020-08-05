Нижний Новгород, , 11:19 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 августа выявили 748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 107 007 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Оренбургской области выявили 105 новых случаев заражения коронавирусом, в Нижегородской области — 101, в Ульяновской области — 100, в Саратовской области — 94, в Пермском крае — 68, в Пензенской области — 50, в Чувашии — 35, в Башкирии и Самарской области — по 34, в Кировской области — 33, в Мордовии — 31, в Татарии — 28, в Удмуртии — 21, в Марий Эл — 14.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 24 446 случаев, в Саратовской области — 9878, в Ульяновской области — 9626, в Оренбургской области — 7450, в Самарской области — 7045, в Башкирии — 6920, в Чувашии — 6915, в Пензенской области — 6749, в Пермском крае — 6227, в Татарии — 5751, в Кировской области — 5046, в Мордовии — 4647, в Марий Эл — 3844, в Удмуртии — 2463.

Полностью выздоровели 82 202 жителя округа, за последние сутки выписаны 1024 человека. Таким образом, выздоровели более 76,81% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1228 человек, за минувшие сутки скончались 22 жителя Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьировалось в диапазоне от 900 до 1100.

Последний раз менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано по состоянию на утро 10 мая — более двух с половиной месяцев назад. Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. На утро 4 мая было выявлено 688 новых случаев заражения коронавирусом, с этого момента число выявляемых за сутки новых носителей SARS-CoV-2 превышало 850 человек — то есть почти три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 августа в России подтверждено 866 627 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5204 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,34%. Полностью выздоровели 669 026 жителей России, за сутки выписаны 7555 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 77,19% граждан. 14 490 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 139 — за последние сутки.

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