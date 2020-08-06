Мумбаи, Индия, , 10:07 — REGNUM Рекордное за последние 46 лет количество осадков выпало за минувшие сутки во время муссонного ливня в Мумбае, в ряде городских районов оно превысило 330 мм. Об этом 6 августа сообщает телеканал NDTV со ссылкой на метеорологический департамент Индии.

«В среду выпало самое большое количество осадков в районе Колабы <…>, (по сравнению с тем) которое выпало в августе с 1974 года. В этом районе было зафиксировано 331,8 мм осадков за 24 часа — начиная с 8:30 утра среды», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в Мумбае за первые пять дней августа выпало 64% месячной нормы осадков.

При этом департамент погоды предупредил, что проливные дожди и сильный ветер могут снова обрушиться на город в ближайшие несколько часов, из-за чего премьер-министр штата Уддхав Теккерей попросил жителей города оставаться дома и выходить на улицу только в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате сильных дождей и повышения уровня воды в реке Ханган оказались подтопленными некоторые районы Сеула, из-за чего городские власти закрыли набережные, часть скоростных трасс и некоторые мосты.